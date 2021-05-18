教育部體育署首次開辦「台灣品牌國際賽研習營」，從今年3月24日起持續開跑，在配合新冠肺炎相關防疫規定下，至今已辦理8場次、超過260人次參與，並獲熱烈好評，進階課程預計於7月7日開始，邀請國際講者在線上分享國際運動賽事案例，期待他山之石能激發更多賽事創意，開創賽事新格局，並鼓勵體育團體踴躍參與，共同迎接疫情後復辦的國際賽事。

體育署表示，品牌研習課程邀請多位業界講者分享，如打造賽事品牌力、國際賽事合約規範、賽事禮儀、社群口碑經營、打造行銷力、帶動賽事熱潮等主題，協助體育團體建構賽事品牌思維的同時，也遵守國際賽事交流相關法律規範，並分享如何透過多媒體宣傳管道，及跨界行銷系列活動，將賽事討論的話題熱度，成功轉換為行銷亮點，引發賽事的口碑效應，創造更龐大賽事效益。

為增加課程觸及效益體育署已將品牌課程影片上傳至「夯運動in Taiwan 」臉書，體育團體可多加利用，接下來研習課程主題，包含新媒體管道、網路直播操作、募資行銷等，期盼體育團體透過一系列的品牌研習課程，能夠汲取運動相關的新知，儲備辦賽能量，為新冠疫情舒緩後的國際體育交流恢復期，加乘打造優質國際賽事的備戰力，後續課程執行方式將視疫情發展及防疫配套，滾動修正並另行公告。

(中時 )