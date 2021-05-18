謝佳見劇中飾演賴雅妍閨蜜。（三立提供）

《三隻小豬的逆襲》劇情溫馨有趣。（三立提供）

由王傳一、賴雅妍、李天柱、劉瑞琪、魏蔓等人主演的三立、華視八點華劇《三隻小豬的逆襲》，昨（17日）播出女主角賴雅妍救人卻自己抽筋溺水劇情，創下全體有線收視1.35，衝出當日華語戲劇收視之冠的佳績。疫情期間，網友發起「追劇救台灣」，因為居家辦公只好在家跟爸媽一起追家庭劇，意外掀起一波「追小豬」熱潮。

溫馨浪漫喜劇《三隻小豬的逆襲》，劇情描述被「用錢養大」的三姊弟，在無預警下瀕臨家中破產，一夕之間掉入平凡人間，開始逆轉人生的故事。播出以來好評不斷，觀眾覺得是一部適合全家一起觀看的好戲，不少網友表示，劇情讓觀眾有不少感觸，尤其是賴雅妍日前對王傳一說的一段台詞「家人就是，就算吵再大的架，最後都會和好」，讓不少人邊看邊想起自己的家人。

最近劇情發展朱爸、朱媽最後理解大女兒曉筠（魏蔓飾）不願離婚的心情，以及二女兒曉彤（賴雅妍飾）與情敵彩香為愛談判時，彩香落水，曉彤奮不顧身的就跳下去救情敵，反而讓自己溺水，就這點「大無私」精神，讓網友大讚《三隻小豬的逆襲》是齣沒有惡人的戲劇，在解開誤會分歧後，大家其實都很能替每個人著想，是部寓教於樂的好戲！

王傳一一早收到通知，聽到收視告捷，笑說雖說要平常心看待，但內心還是滿激動，因為開拍以來大家真的都很拚，休假時間寥寥可數，又遇到疫情拍片如同作戰，口罩不離身全都戴好戴滿。尤其最近需要自我禁足不能見到女兒，看到有這麼好的成績值得了！賴雅妍也表示，最近因天氣及疫情關係，所有人拍戲時的心理及身體壓力都很大，能在這麼情況緊急、時間又短的狀況下拍出觀眾愛看的戲，真是最好的鼓勵，她還不改搞笑本色說：「不會游泳還捨命落水是值得的！」

孫沁岳、謝佳見劇中飾演男女主角的各自「閨蜜」，也讓劇情更有看頭，尤其孫沁岳的浮誇不失可愛的肢體語言與表情，讓網友大讚「有他的地方都好好笑」﹔謝佳見也顛覆高冷印象，搞笑演出，還不斷烙台語，讓劇情更貼近生活，也讓觀眾笑到不行，直說有他就不悶了。最新劇情中，謝佳見對賴雅妍的閨蜜情感終於有所突破，謝佳見看清楚自己對賴雅妍的真正感情，但卻被發了「好友卡」，網友表示：「秉倫真的好暖喔，抱著曉彤好有愛，喜歡看他吃醋，請編劇繼續刺激他，快點清醒吧！」，閨蜜覺醒的劇情也正式宣告三角戀即將展開，王傳一多了一位情敵。

(中時 )