台東大學昨日起採視訊與實體教學並行，全校總課程數共計1337門，將近1000門課程採遠距教學，有教授要求學生截圖，以便點名，也有學生「指導」老師，如何開啟視訊鏡頭，甚至有老師中場休息忘了關麥克風，打電話給家人的聲音，被學生聽得一清二楚，引發不少笑料。

因應疫情拉警報， 台東大學辦理「實體與視訊教學」並行，17日實施首日，各系所和教務處詢問電話響個不停，工讀生穿梭各教室和教師研究室，協助安裝、測試設備。

陳姓教授說，採遠距教學因為每個學生網速不同，不能像實體課程，學生可以發言或展示作品，所以老師要多花時間備課，他也請學生截圖，除了可跟學生互動以外，也能觀察學是否有確實上課。

夜間部林姓學生說，視訊上課跟平常與老師面對面教學確實不太習慣，但是非常時期，一定要去適應，還好老師的前置作業都做得很好，上課內容都能吸收。

校方表示，大學生的資訊能力相當優秀，上課期間，學生甚至能「指導」老師，如何開啟視訊鏡頭、指定同學發言、共享投影片等等；甚至有老師中場休息忘了關麥克風，打電話給家人的聲音，被學生聽得一清二楚，引發不少笑料。

華語系學生潘鈺樹說，在這樣疫情嚴峻的時刻，學校採取遠距教學，雖不能與同學和老師真實互動，但可安心留在宿舍不中斷學習，又可降低學生感染風險。

生科系三年級許姓學生認為，遠距上課間接帶動大家的回答意願，因為同學若是沒有回答，老師會以為同學不在電腦前，所以大部分學生的回應都會較為熱絡。

但是也有資工系三年級徐姓學生表示，當課程需要做實驗的時候，遠距教學辦不到，只能用想像的；另有學生說，遠距上課時，不懂的問題沒辦法馬上問，只能在課後用訊息詢問老師，比較不方便。

台東大學表示，全校總課程數共計1337門，將近1000門課程採遠距離教學模式，參與遠距教學總人數將近3600人，自5月19日起，全數課程改為線上教學。

(中時 )