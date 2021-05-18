台灣自四月底以來，由於諾富特事件造成防疫破口，本土染疫人數屢屢突破新高，成為新冠肺炎流行以來台灣最大公衛危機，衛福部長陳時中與台北市長柯文哲等各地首長也紛紛親上火線，召開記者會說明情況。對此，資深媒體人王尚智直言，看完這些記者會後，不得不說高下立判，並指柯文哲不愧是同時具有醫療專業與行政戰略的人物。

王尚智今(18日)在臉書上表示，分別看完陳時中、新北市長侯友宜、柯文哲、高雄市長陳其邁的記者會，不得不說高下立判。他指出，柯文哲不愧是同時具有醫療專業與行政戰略的人物，這使得台北市的「防疫戰略」更明確；而侯和陳的話聽起來則比較像是「政治勸說」；至於陳時中則還是一副老神在在的模樣，說的都是「應然」而非「實然」。

王尚智認為，雖說中央與地方縣市都是為了「防疫」，但毫無疑問「政治角力」也是自然而然的走向與競逐，陳時中的防疫動作歷來都太慢，而這次陳時中之所以終於「蓋不住」確診的數字爆發，也是因為柯文哲，其中的關鍵是柯文哲直接宣布台北市在萬華普設「快篩站」，於是所有「快篩陽性、PCR確診」的數字不再是直送CDC，而是由北市衛生局自行先掌握、處理。

王尚智指出，雖然台北市的快篩站，雖然還沒有能達「普篩」的水平，但已經是打破了一年多來陳時中「抵死不肯廣篩」，只為維持台灣防疫漂亮數字的離譜作法，這一年多來，柯文哲多次公開並不盡然贊同陳時中的防疫佈局，陳時中也多次不客氣的冷言回應，這次的疫情，也讓柯文哲找到切入點，「逼著」陳時中面對疫情真相。

王尚智分析，柯文哲與台北政府已開始主導北市轄內面對疫情的行政措施，乃至今後的醫療資源調度，而全台灣絕大多數的醫療機構與資源都集中在台北市，這也意味著，柯文哲與台北市政府將從衛福部和陳時中手上，「直接奪下防疫醫療的主導權」。

王尚智也發現，在雙北宣布停課後，教育部直到今天下午才剛剛跟著宣布全台灣停課，中央防疫的應變速度，明顯後知後覺許多。而柯文哲奪走「醫療支配、防疫主導」後，陳時中真能嚥得下這口氣？但陳時中的弱點在於，跨部會的權責仍在其它行政院部會，別人慢動作，他也只能乾瞪眼，不過陳時中手上畢竟握有醫療機構中央主管機關的權力，乃至健保批核的控制權，柯文哲與陳時中的政策之間若有落差，醫療機構就會變成夾心餅乾了。

王尚智也預測，防疫的下一波「政治戰場」，毫無疑問將在「疫苗」，由於疫苗採購終究是中央權責，「疫苗的分配與施打」，勢必是下一波中央與地方暗自角力的民興、民怨所在。他還認為，美國政府協助取得疫苗在六月初可達，看來不是空穴來風，值得注意的是，包括金門在內（藍營縣市）若無法分配到足夠的疫苗，疫苗有沒有可能引發另一波藍綠執政的政治風波？事實上，此前已經有不少金門民眾透過小三通，直接到對岸廈門施打大陸疫苗，金門縣政府直接表達希望專案核可自行取得大陸疫苗，疫苗一旦成為今後重要的稀缺資源，當然不可能不會染上政治角力的紛擾。

(中時新聞網)