雲林縣衛生局公布2149接觸史。（周麗蘭攝）

雲林縣衛生局公布2149雲林旅遊史。（周麗蘭攝）

新冠肺炎疫情急遽升溫，雲林縣今（18日）破0，也有1例（案2149）確診，案主是住在元長鄉的66歲獨居男性，他被5月12日回鄉辦事、住在台北市的姊姊（案1977）所傳染，所幸2149獨居，姊弟兩人相處5日並未外出，因此未匡列需居家隔離、自主健康管理者。

雲林縣長張麗善、衛生局長曾春美今下午3點於中央流行疫情指揮中心公布確診案例後，舉行記者會公布雲林縣的確診案例2149。

張麗善指出，2149（弟弟）是1977（姊姊）回來雲林唯一的接觸者，弟弟在5月12日到雲林高鐵站接姊姊，一直到5月15日姊弟都沒有外出，因為弟弟是重大傷病患者，不便外出，直到5月15日下午1點載姐姐到雲林高鐵搭車返回台北市。

曾春美表示，姊姊回來雲林的時候並不知道自己感染，回到台北才知道確診，雲林縣衛生局5月16日接獲通知，匡列她弟弟居家隔離並採檢，弟弟今（18日）確診，ct值27.6目前身體比較虛弱。

曾春美說，姊姊在雲林的足跡大部分是陪弟弟，她年紀也大了，她15日返回台北市被匡列為居家隔離者，16日確診，旅遊史單純，民眾無須恐慌。

至於台北的確診個案1842，5月13日中午12點多曾到西螺福興宮拜拜、到廣福宮的全家便利商店上廁所，後來停留在朋友家1小時，其接觸者都已居家隔離、採檢，正等候化驗報告。

(中時 )