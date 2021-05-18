陳姓男子與北市某牙科診所有醫療糾紛，上月22日在胸前掛著紙牌，站在診所外抗議，還對路過民眾說：「就是這家沒錯，歡迎光臨。」診所不堪其擾報警處理。台北地院認定陳男行為構成社會秩序維護法「藉端滋擾公司行號」，裁處罰鍰6000元。

裁定指出，陳男因與牙科診所有醫療糾紛，上月22日一早站在診所外，胸前掛著寫有「庸醫大賺黑心錢，害人牙齒痛十年」的紙牌，有路人經過看了一眼，陳男隨即喊「對，就是這一間」、「歡迎光臨」，還直接對著診所喊「快報警哦」、「爛醫生喔」等語，全被診所員工拍下。

員工報警時證稱，陳男幾乎每天都會來診所喧嘩、叫囂、挑釁，讓他上班情緒很緊張，會害怕，已連續來1個月。陳男則否認騷擾，辯稱他不是謾罵，是陳述事實抗議。

北院認為，社維法定義的「藉端滋擾」，是指行為人以言語、行動等方式，藉特定事端擴大發揮，踰越該事端在一般社會大眾觀念中所容許的合理範圍，使受擾場所安寧秩序難以維持，而陳男行為已經構成，遂依法裁罰。

(中時 )