台股開高走高大漲5.16％，一舉收復「萬六」，外資匯入續買超台股，加上出口商仍拋匯，激勵新台幣走升，重返27元價位，上演股匯雙漲，終場收在27.952元的一周新高，升值9分，終結連續五個交易日貶勢，台北外匯經紀公司成交量12.12億美元。

外匯交易員指出，本土疫情爆發，台股連日重挫後，外資卻是逆勢加碼擴大買超，合計二個交易日買超新台幣555億元，激勵台股止跌反攻，狂飆792點，指數來到16,145點，且外資在股市偏匯入，出口商也跟著趕緊進場拋匯，加上老大（央行）也丟出一些美元，全面推高新台幣，盤中一度勁揚1.2角，終場重返27元價位。

外匯交易員認為，這波股市止跌及新台幣有撐，主要因外資未展開大逃殺，甚至逢低進場撿便宜相挺，主要應是看好台灣經濟成長，且企業獲利成長動能強勁的預期。接下來還是要看疫情的變化，若能穩住並漸漸走緩，外資匯入加碼台股方向延續，股市將可擺脫大幅下殺的戲碼重演，新台幣匯率也可望重返27元常態。

(工商 )