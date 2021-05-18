港股恒生指數18日開高走高，終場以上漲399.72作收，報28,593.81點，漲幅1.42％。國企指數報10,654.3點，升150.46點，漲幅1.43％。

東方財富網報導，個股表現方面，嗶哩嗶哩漲逾3％、美團漲超2％。能源、地產概念股領漲。中國石油股份、中國石油化工股份漲超4％。鋼鐵股表現強勢，重慶鋼鐵股份漲12％。區塊鏈概念股普漲，歐科雲鏈、火幣科技均漲超5％。

《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％
自行車雙雄大漲逾5％

(工商 )

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