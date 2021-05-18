恒指收漲1.42％ 鋼鐵、能源股領漲 16:392021/05/18 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數18日開高走高，終場以上漲399.72作收，報28,593.81點，漲幅1.42％。國企指數報10,654.3點，升150.46點，漲幅1.43％。 東方財富網報導，個股表現方面，嗶哩嗶哩漲逾3％、美團漲超2％。能源、地產概念股領漲。中國石油股份、中國石油化工股份漲超4％。鋼鐵股表現強勢，重慶鋼鐵股份漲12％。區塊鏈概念股普漲，歐科雲鏈、火幣科技均漲超5％。 《國際油價》需求推動 原油期貨漲逾1％ 自行車雙雄大漲逾5％ (工商 ) #漲超 #領漲 #漲幅 #中國石油 #股份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》美元走弱 LME銅價盤中漲0.88％ 11:092021/05/18 財經 《商情》供應緊張 玉米期貨跳漲1.5％ 11:262021/05/18 財經 穩中有降 大陸Q2經濟成長預估8％ 04:102021/05/18 焦點新聞 《港股》科技、黃金股領軍 恆指開高走高 10:522021/05/18 財經 《盤中解析》航海王、鋼鐵人復活 台股狂飆600點 10:182021/05/18 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美元、美債息走弱 金價創逾3個月新高 10:522021/05/18 財經 《熱門族群》短線漲多 防疫股熄火 12:172021/05/18 財經 《美股掃瞄》通膨疑慮打壓科技股 美股小跌 08:532021/05/18 財經 民眾瘋搶物資 高麗菜飆漲3倍 04:102021/05/18 焦點要聞 《類股》DRAM續漲價添利 南亞科、華邦電跳起來 10:522021/05/18 財經 《晨間解盤》先止穩 再佈局(日盛投顧提供) 09:142021/05/18 財經 財經熱門新聞 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 散戶明先逃命？手上有這2種股票先砍 抄底股曝光 - 財經 一場大殺戮爆2大預兆 謝金河洩外資下一波動作 - 要聞 救援投手又上場！下午用電達尖峰 台電抽蓄水力發電再起動 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。