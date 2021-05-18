停課讓老師措手不及？大專院校都不上課了？ 老師坦言：遠距效果有落差

因應疫情，全國學校在19日到到28日停課，教育部今天表示，5月29日、30日的國中會考補考是否如期舉行，周四下午5時前宣布；而學校進行遠距教學，應用教育部推薦的平台，目前仍禁用ZOOM，另外像「17直播」這種可能有不當資訊的平台，則不建議使用。

今年國中教育會考5月15日、16日已舉行完畢，不過有179位考生因為居家隔離或檢疫等原因被匡列，無法參加考試，他們必須於5月29日、30日參加補考。

不過，教育部已宣布全國學校停課到28日，緊接著的會考補考可以如期進行嗎？教育部國教署長彭富源表示，將和衛生單位討論，看這些學生解隔離的時間是什麼時候，預計在周四下午5時前，會對外宣布今年補考要不要如期舉行。

此外，因為全國學校停課改為線上教學，但卻傳出有老師用「17直播」平台來教學，這可以嗎？教育部資科司長郭伯臣表示，為避免太多人同時使用一個平台造成擁塞，教育部建議很多教學平台，老師均可使用。

對於ZOOM或「17直播」平台？郭伯臣說，政府在去年就已禁止學校使用ZOOM平台，這個禁令依然有效；此外，如果平台可能附有不當資訊，也建議老師不要使用。

在停課期間，有些學校近日卻要舉行段考，怎麼辦？教育部長潘文忠今天表示，授權學校彈性處理。而據了解，已有學校取消這次退考（第二次段考），將成績融入第一次段考及期末考來計算。

潘文忠表示，學校課程教學及評量，其中段考部分就屬於評量。防疫及學習應該兼顧，關於這幾天的學校段考是否要如期舉行，將授權學校採彈性及多元方式來進行，並從寬認定，讓學校有更大的空間來做妥適安排。

(中時 )