台鐵688次七堵開往花蓮的復興號團體列車今15：50通報，七堵站開車時，於七堵至四腳亭間西正線第二出發號誌附近發現電車線斷落，因煞車不及電車線卡在688次車上，已通知電力單位前往搶修。現在四腳亭=七堵=汐止站間，以東正線單線雙向行車。

因四腳亭=七堵=汐止站間，電車線設備故障，自16：00起成立台鐵局本部一級緊急應變小組，台鐵局運安處同時已啟動調查，詳情後報。

(旺報 )