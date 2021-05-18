斷落電車線纏列車 台鐵七堵至四腳亭間單線雙向行車 16:452021/05/18 旺報 簡立欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 (台鐵提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台鐵688次七堵開往花蓮的復興號團體列車今15：50通報，七堵站開車時，於七堵至四腳亭間西正線第二出發號誌附近發現電車線斷落，因煞車不及電車線卡在688次車上，已通知電力單位前往搶修。現在四腳亭=七堵=汐止站間，以東正線單線雙向行車。 因四腳亭=七堵=汐止站間，電車線設備故障，自16：00起成立台鐵局本部一級緊急應變小組，台鐵局運安處同時已啟動調查，詳情後報。 確診者搭火車縱貫300公里 板橋至台南 台鐵緊急消毒 台鐵台北-松山站間馱架出軌 改單線雙向 (旺報 ) #台鐵 #七堵 #電車線 #四腳亭 #單線雙向行車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台鐵臺北松山間出軌影響近2萬旅客 已恢復雙線通車 12:022021/05/13 生活 台鐵宣布 北部7車站尖峰時刻啟動人流管制 17:272021/05/15 生活 大陸與中東歐經貿亮眼 陸商務部：2020年貿易額突破千億美元 16:532021/05/12 兩岸 標配七氣囊、貨斗管理套件 21年式 Ford Ranger運動型升級上市 12:012021/05/18 汽車情報-汽車新聞 新北議員呼籲 三鶯二橋大貨車通行放寬 04:102021/05/13 地方新聞 通勤尖峰台鐵又出包 松山台北間嚴重誤點 10:362021/05/13 生活 小金門自撞毀公車亭、消防柱 駕駛命大毫髮無傷 10:222021/05/16 社會 台鐵臺北松山間列車馱架脫軌 影響4900人 09:282021/05/13 生活 與確診者同車廂 苗栗市某國中生居家隔離全班停課2周 22:052021/05/16 生活 台鐵工會重申：安全第一 交通部改革搞錯重點 17:172021/05/13 生活 通勤族注意！台鐵車輛出軌 台北松山間列車延誤 07:412021/05/13 生活 生活熱門新聞 彰化再增22人染疫 全是葡萄盤商歌友會群聚害的 - 生活 本土病例地圖4縣巿一夜變色 北台灣只剩這裡未淪陷 - 生活 台中確診男出沒雲林3天足跡曝光 吃虱目魚、跑銀行 - 生活 台電5天2度大停電 「黑鍋電廠」值班主任跳出來大曝真相 - 生活 400萬學生停課恐掀「南漂潮」潘文忠疾呼：不要移動！ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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