金管會今日表示，先前於109年8月7日訂定發布「銀行辦理高資產客戶適用之金融商品及服務管理辦法」，並分二批次受理銀行申請辦理本項業務。先前已核准中國信託商業銀行、兆豐國際商業銀行及上海商業儲蓄銀行共3家銀行開辦此項業務。第二批次共計8家銀行遞件申請。經審查後，計有國泰世華商業銀行、第一商業銀行、合作金庫商業銀行及瑞士商瑞士銀行台北分行等4家銀行獲准開辦此項業務。

金管會進一步表示，藉由本業務之開放推動我國理財產業服務升級，獲准辦理本業務之銀行可提供高資產客戶客製化解決方案，引進投資組合管理方法及集中度管控機制，透過市場研究及商品研發團隊提供多元化金融商品諮詢服務，並結合信託2.0之家族信託等服務，強化財富傳承顧問諮詢之功能。

金管會表示，本次獲准開辦的銀行在業務規畫等較佳，並審酌其配合政府重要政策情形，及該等銀行為辦理本業務，在人才培育與配置、商品研發、報價與評價能力、客戶投資風險管理等相關資源或資訊系統之投入，提出相關具體規畫，展現其推動本項業務的理念及願景，有助提升我國財富管理產業競爭力。

(旺報 )