合庫表示，近期股市動盪，外界關心台股操作的策略與部位，從第1季到現在加碼100多億，目前水位大約大約400億元，以長線操作策略來看是逢低布局，會有加碼的空間。

合庫表示，會選擇具產業前景、高股息的績優股3大重點為選擇標的。股票雖然波動度較大，但合庫著重於穩健股息為策略。

另外有關合庫房貸，至今年第1季止，個人房貸餘額大約是5511億元，較去年底5455億元增加56億元，增加幅度1.03％，全年預估大約是5％成長。

合庫表示，去年下半年隨著疫情淡化與利率低檔與境外資金回流整體移轉棟數成長。

展望今年的房市景氣，多少會受到政府政策管控措施的影響，短期杜絕投機風氣，交易重回自住買方市場為主。合庫認為，國內低房貸利率、大量游資等條件並未消失、危老和都更的題材加持，對房市是正向的，未來房市會是房價持平、或者微幅震盪、量會微幅增加的情形。

合庫統計，至目前為止銀行法72之2規範，房貸不可超過存款與金融債3成，合庫目前為止為28.31％，預估可再承作空間563億元。

(中時 )