台電興達電廠日前因為人為操作失誤，造成4個機組跳機，17日晚間8時50分執行分區輪流停電。圖為台北市漢口街與延平南路停電，警方也派員到場指揮。（陳君瑋攝）

夏季用電高峰尚未到來，4天內台灣卻面臨2次分區停電，造成不便令民眾抱怨連連。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉直言，現在看起來是電力調配出問題，並指問題的源頭是民進黨的綠電政策，他更痛批民進黨政府，是大家一起在騙，他還質疑，現在才5月份，若到了7月份要怎麼辦？「我們家開冷氣怎麼辦？」

吳子嘉17日在政論節目《關鍵時刻》中表示，現在分兩個角度來看，一個是意外事故，上次是突然間跳電；今天是事先通知你了，但這是什麼意思也搞不太懂，「他沒辦法告訴你哪裡要停電，這問題很嚴重，台電是一個不可靠的依賴對象」

吳子嘉指出，台電今天跟你說有部分地區停電，但部分地區解釋權在他、控制權在他、決定權在他，這看起來是整個電力的調配出問題了，調配出問題就回到結構問題，結構問題就是民進黨的綠電政策大幅度出問題。

吳子嘉認為，我們現在的基載電力是不足的，可他一直吹牛騙大家說沒有問題、不缺電，今天以後，明天要怎麼解釋？經濟部長跟他一起騙、一起吹，「這個政府我剛剛講了，大家一起在騙，這個大內宣、一對一內宣，一堆哏圖做得漂亮的不得了」。

吳子嘉直言，現在才5月，若到了7月要怎麼辦？「我們家開冷氣怎麼辦？」並指現在還有更糟糕的，就是大家都不能出國，平常7、8月還可以出國去度假，如果疫情再擴大，封鎖的地區會更大，現在只有雙北而已，雙北還沒有強制，強制以後怎麼辦？所以台電不是就掛掉了，台電如果是因基載電力配置出問題，那是原則性問題。

(中時新聞網)