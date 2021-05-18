高市教育局祭出八大配套措施。（柯宗緯翻攝）

針對教育部宣布，明起各級學校停課。高市教育局強調，「停課不停學」祭出八大配套措施，線上教學為正式課程，不另行補課，家長若有照顧12歲以下學童，或國高中身心障礙子女需求者，可申請防疫照顧假。

高市教育局長謝文斌指出，教育部今天下午發布，因應疫情停課，5月19日至28日可以在家學習，包括高市所屬高級中等以下學校、幼兒園、補習班、兒童課後照顧服務中心停課。

謝文斌表示，校園「停課不停學」配套措施，包括高級中等以下學校改採線上教學，學生居家遠端學習不到校，線上教學為正式課程，暑假期間不另行補課為原則。

不少家長最關心若要上班，恐怕無法兼顧家庭及工作。謝文斌指出，國小及幼兒園家長因故無法在家照顧，學校及幼兒園仍應提供學童到校基本照顧。而家長如有照顧12歲以下學童或國高中身心障礙子女需求者，得申請防疫照顧假。

謝文斌說，停課期間透過教師確實掌握關心學生，建立班級聯繫管道，適時提供相關協助。啟動載具及行動網卡借用服務方面，學校提供家中無相關設備的學生在家自主學習使用，教育局也有準備1萬多台行動載具提供學生借用。

教育局指出，停課期間可運用的線上學習資源，請至教育局網站／防疫專區／公佈欄／線上學習資源網站連結運用。另外，照顧弱勢學生不中斷，停課期間仍可持安心餐食券至四大超商及𡘙師傅便當店兌換餐食。同時校園也會持續落實防疫清潔消毒。

(中時 )