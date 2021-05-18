本土疫情升溫，新北市今增加106例本土案例，為了嚴格落實防疫，新北市長侯友宜動員1200名區公所、市場單位、跨局處、警察局人力，從今早8時至晚間8時半開始聯合稽查。新北市樹林分局今與市場處、區公所組成聯合稽查小組，針對各大市場、商圈稽查。

樹林分局表示，為落實政府防疫決心，針對轄內的保安市場、博愛市場、後站商圈等客人進行「聯合取締未戴口罩大行動」，過程中一併宣導店家要落實實聯制、社交距離、體溫量測及酒精消毒等防疫措施，下午持續針對轄內人潮聚集之公園、商圈執行取締行動，過程中發現除非是戴歪斜導致露鼻、口，予以勸導外，未配戴者依新北市政府規定，全部以違反「傳染病防治法」第70條第1項第3款通報衛生局裁罰。

樹林分局長陳永昌呼籲，今日共勸導20件、告發13件案例，民眾要配合共同團結防疫，出門無論騎車或開車一定要戴口罩，如遇不配合民眾，會以勸導為主，屢勸不聽者可處3000元至1萬5000元罰鍰。

(中時 )