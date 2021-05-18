教育部18日下午臨時宣布全國各級學校及公私立幼兒園停課至28日，台東縣政府教育處宣布因應措施。（蔡旻妤攝）

教育部18日下午臨時宣布全國各級學校及公私立幼兒園停課至28日，台東縣政府教育處宣布因應措施。（蔡旻妤攝）

教育部18日下午臨時宣布全國各級學校及公私立幼兒園停課至28日，等於所有學童都停課無處可去，頓時全台阿嬤電話響起，紛紛接到兒子、媳婦電話，由於夫妻倆仍得上班，希望阿公、阿嬤出手救援，幫忙協助帶孩子。台東縣政府教育處也緊急宣布因應措施。

台東縣政府教育處表示，停課不停學，重要的是，除了線上教學之外，應因地制宜，請學校除了線上教學平台以外，教師視訊教學、書面教材或作業評量布置等方式進行，都可請學校與教師依設備資源、資訊能力等調整規劃。

針對平板及筆電等行動載具分配，由各校先行分配，不足的部分報教育處統一調撥，如仍有不足請各校仍需佈置實體學校進度以確保學習不中斷。原則上，線上教學以國中7、8年級，及國小5、6年級為主，低、中年級採書面教材佈置學習進度，並請導師、學生、家長建立群組，以了解學生在家情形。

至於特教生，除依教育部停課不停學原則辦理外，資源班教師並需視學生或相關人員需求提供諮詢，並完成教師日誌。集中式特教班，請教師安排每生在家學習時間之安排，且每日關心學生在家狀況，並提供家長諮詢，做成紀錄。上述服務授權學校依學生個別需求，得彈性多元方式處理。

另外，學校營養午餐19日正常供應，另請學校確認20日以後仍會到校接受照顧學生人數，再做供餐模式調整。居家防疫濟弱勢學童比照本縣寒暑假補助用餐模式，補助每餐55元，請學校以餐卷、自助餐店便當店領餐、代買物資方式辦理。

教育處強調，停課期間以防疫、學童健康為優先考量，呼籲家長盡可能留在家中照顧學生。而學校教職員工以正常到校上班為原則，學校可依其網路頻寬、數位設備等資源情形評估，自行配置教師到校或採居家線上教學。

(中時 )