位在松山區某防疫旅館上周開始收住快篩陽性的旅客，卻出現一般旅客、居家檢疫者混住的情形，員工十分恐慌。對此，台北副市長黃珊珊坦言，目前已徵用台北市分艙分流的防疫旅館來隔離輕症陽性患者，並一定會有醫護人員進駐，做好完善的防疫準備。

黃珊珊表示，原本防疫旅館採分艙分流，因為疫情快篩出現大量陽性，目前已經徵用原來的防疫旅館個別樓層，安置快篩陽性患者。

黃珊珊指出，目前為止會徵用以前防疫旅館，若數量不足會繼續徵用，並且一定會有醫護人員進駐，不會讓防疫旅館員工作為第一線人員，這部分將因應快篩站數量做管制，不足會再徵用。

此外，外傳台大醫院有院內感染隱憂，台大醫院院長吳明賢18日嚴正駁斥，強調院內千名住院患者採檢皆無陽性，確診都是在急診或轉診篩出，急診採檢陽性率達1成。對此，台北市長柯文哲表示，在台灣的所有部門當中，他還是對醫療部門最有信心。

(中時 )