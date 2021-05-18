系統電(5309)積極搶進車用及工業儲能設備，成果逐漸顯現，系統電總經理謝東富表示，公司將會持續擴大汽車電子及工業儲能產品市場配比，努力提升產品技術及毛利，進而推升公司營運。

系統電今天下午參加櫃買中心業績發表會，系統電過去以消費性電子為主，後來將重心轉向車用電子及工業能源領域，投資車用電子的感測器及中控工業，以及工業能源的半導體廠、工廠自動化及5G/衛星通訊，公司於2014年開始跨足藍牙TPMS領域，經過幾年的努力，獲得多家客戶認證與肯定，並成為車用市場考量元件時的主要首選，受惠於近年汽車市場需求的增加，讓主要生產車用產品的系統電訂單逐年上升，加上最近成功打入日本汽車市場，讓系統電於TPMS出貨上不但沒有因疫情影響而減少，反而在今年第1季訂單有著大幅提升，進而帶動整體營收相較去年同期近倍數成長。

在工業儲能部分，隨著各國經濟的迅速發展，無論是開發中抑或是已開發國家，對於電的使用量逐年增加，小至日常生活大至工業用電等，只要有人類活動的範圍就需要電的存在。謝東富表示，只要有用電的地方都需要儲能，為了能有足夠的電力提供，不論是火力、水力、太陽能發電等方式，都會盡可能於時間內最大限度的生產製造，但於再生能源上卻常會面臨供電不穩定的問題，這個時候儲能就變得格外重要，因此系統電除了車用市場外，近年也積極投入能源供應應用市場，提供客戶儲能櫃產品。

謝東富表示，無論使用何種能源，能源不能只是單純一直製造卻不儲備，因為不同的時間、區域使用電的方式需求都不盡相同，系統電多年來重視環境議題，因此率先投入大量資源及專業人才研發各式容量大小的儲能櫃，期許未來能夠幫助能源市場更有效的管理用電，並有望降低能源成本及減少浪費，為市場帶來全新不同的能源供電新篇章，同時提升公司營運動能。

就兩大產品來看，車用電子產品佔系統電第1季營收約62%，不斷電系統及儲能櫃等能源管理產品約佔38%。

在車用電子及能源管理兩大產品成長挹注下，系統電第1季營收4.9億元，季增20.26%，年增72.61%，單季每股盈餘為0.06元，相較去年第1季虧損，已順利轉虧為盈；展望下半年，系統電表示，除車用產品外，也將更加強儲能設備布局與銷售，希望能藉此提升營運動能。

(時報資訊)