Sony今(18)日宣布，全新萬元防水夜拍機Xperia 10 III正式在台發表，採用高通Snapdragon690 5G處理器，售價售價12,990元，搭配電信商門市方案也會在6月1日開始，Sony預計該機種在銷售上將相較前一代成長20%。

Xperia 10 III為第40隻Sony Mobile防水手機，具備旗艦規格IP65/IP68防水防塵等級，搭配康寧第六代大猩猩玻璃鏡面，採用高通Snapdragon690 5G處理器，為Xperia 10系列首款支援5G高速網路的智慧手機，輕鬆處理應用程式、電影、遊戲等各種內容。延續6吋21:9寬螢幕設計，搭載旗艦規格FHD+的OLED螢幕，並支援播放亮度動態範圍高於標準影音格式的HDR影像。

Xperia 10 III採用高通S600系列第一個5G處理器，面對市場上其他品牌已經有把高通S700系列，甚至有大陸品牌把S800系列納入中階機，不僅如此，三星也開始嘗試用聯發科(2454)處理器，Sony如何定位自家的競爭優勢，Sony台灣總經理林志遠認為，手機的差異性不單單只是在處理器，而是一個綜合體，在定價10000~15000元的產品中，Sony提供造型、相機、夜拍以及防水等功能，長期以來Sony就是不做價格競爭，由去年總公司財報可以看到，儘管去年手機的品項很少，但卻轉虧為盈，顯示專注中高階、興趣族群開發的策略是正確的，Sony耕耘選定市場包括台灣、香港、 歐洲等也是成功的，去年才有機會達到財務轉虧為盈，相較目標損益兩平更好，處理器的採用，都是由日本總公司決定，目前為止都還是傾向用高通。

照相部分，Xperia 10 III獨立三鏡頭相機升級，搭載1200萬畫素主鏡頭與兩個800萬畫素鏡頭，16mm超廣角鏡頭；27mm廣角鏡頭駕馭各種不同日常拍攝場景；54mm望遠鏡頭拉近主體距離，為生動人像拍攝的最佳選擇。

Xperia 10 III更內建4500mAh大容量電池，較前代大幅提升25%電池容量，全天候強效電力讓各種娛樂體驗不中斷，同時，透過Xperia智慧充電技術，在充電中同時監測手機電力狀況，確保電池不致過載，讓Xperia 10 III電池使用三年以上也依然保持健康。

Xperia 10 III共有「水漾藍」、「水漾粉」、「水漾黑」、「水漾白」四色，預計將於下周正式在台上市，售價12,990元，搭配電信商門市方案也會在6月1日開始。

(時報資訊)