上緯投控(3708)下午舉行法說會，協理蔡澤明說，觀察5月原物料價格出現轉折向下，去年第4季及今年首季毛利率將為谷底，接下來毛利率將逐漸改善，開始回升。而大陸風電補貼已在去年底結束是否衝擊產業，他則指出，今年風電產業蠻競爭的，公司的策略是把量維持好，再慢慢保持毛利率。

上緯首季營收26.25億元，毛利率13.69%，營業利益7761萬元，稅後淨利5474萬元，每股盈餘0.59元。若依地區來看，首季台灣營收占比6%、大陸占71%，而國際則為23%；若用新材料事業來看，環保綠能占比為58%、環保耐熱材為32%，其它則為10%。

大陸大陸風電補貼已在去年底結束，目前產業競爭激烈，蔡澤明指出，已拿到國際訂單6000噸，而大陸地區部分將會先爭取到量，擴大市占率，再慢慢提升毛利率，預期2021年風電葉片銷售目標是增加5~10%。

環保耐蝕材料方面，首季較去年同期成長，今年銷售目標是成長15~20%，另外，在碳纖複材方面，首季銷售年增50%，今年銷售可望成長50~70%。

(時報資訊)