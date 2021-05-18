日本豐田汽車（Toyota Motor）股價在18日一度創下6年歷史新高，因為投資人變心，拋售科技類股後，重新擁抱汽車族群與景氣相關低價股。

18日盤中，豐田股價最多漲2.6％至8，869日圓，一舉超過2015年的高點，最後收漲2.0％。

Okachi證券表示，市場明顯轉向價值型股票，而成長型的因為是對其未來發展有期待。毫無疑問地，曾經被市場暱稱為股價永遠便宜的豐田汽車，就是其中佼佼者。

豐田是日本市值最高的公司，也是全球最大的汽車製造商。目前全球車用半導體短缺，但對豐田並不是最大問題。豐田也預估，2021年可望回至疫前獲利水準。

儘管豐田代表傳統車商，不比特斯拉等新興電動車業者，被市場給予極高的市場價值，但豐田卻也一直被視為車商中的佼佼者。另一個日本同業本田汽車，18日股票也大漲3.3％，股價表現比漲約1.5％的大盤要來得好。

Nissay資產管理認為，過去一直表現不佳的價值型股票，目前看起來蠻吸引人的，所以也在積極修正自己投資組合。

(時報資訊)