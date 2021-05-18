因應全國學校要進行線上教學，教育部請地方政府盤點資訊、網路等設備，並進行資源調配。（林志成攝）

台北市及新北市的學校昨天第一天進行線上教學，許多平台卡卡的，之後全國學校都要進行線上教學，怎麼辦？教育部表示，已請各縣市政府盤點各校線上學習所需設備並適時進行資源調配，同時學校應對教師線上教學方式與課程從寬認定。

昨天是台北市及新北市高級中等以下學校停課改為線上教學的第一天，但台北市「酷課雲」、「新北市親師生平台」、「學習吧」等線上學習平台，都出現卡卡難以登錄的狀況，讓許多學生及家長抓狂。

全國高級中等學校教育產業工會秘書長、台北市萬芳高中老師許麗吉，全家5個人中，有4個人要在家教學或上課，為了避免彼此互相干擾，每個人要在不同房間或客廳角落工作或學習，呈現出不同於平常的家庭風景。

許麗吉說，昨天（周一）學生要到校上課，但實際上很多人缺席；今天改為線上教學後，反而所有學生都可以在家上課。今天台北市的老師上線上課，台北市「酷課雲」平台一直上不去，不少老師直接轉用Ggoogle meet平台，經過一番適應後，慢慢就上手了。

許麗吉表示，台北市疫情嚴重，改為線上上課，老師和學生都在家裡，會覺得安全很多。不過，有些老師對於不寫板書、改用觸控筆上課，不是那麼熟練，還需要適應；此外，線上上課，每節課一開始雖然有點名，但之後學生是否有乖乖在電腦前面，就很難掌握了。

台北市家長趙媽媽說，她小孩讀小二，之後兩周要在家，但低年級學生尚無法進行線上學習，所以老師就出了許多作業，但她看到小孩的作業後，實在很無奈，因為作業實在太多了，小孩擔心寫不完，壓力很大。

趙媽媽表示，因為台北市萬華區不安全，有家長直接將讀小學低年級小孩送到南部去給阿公阿嬤照顧，還有家長一定要到公司上班、又不能將小孩單獨留在家，所以就帶小孩去上班。

針對台北市與新北市政府網路學習平台當機回應，全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽表示，教育單位除網路加大流量與分流等外，也應該提供14天在家學習的建議課表，幫助家長能協助孩子再加上課學習與維持穩定作息。

繼雙北市後，全國學校明天起都停掉實體課程、改線上教學。教育部說，縣市政府應適時調配線上學習的軟硬體資源，並得以跨區、跨校方式協助學生借用以進行學習。

教育部表示，學校應盤點校內資訊設備並備妥相關所需設備，提供缺乏資訊設備（如平板、筆電、行動網卡）的師生借用，並以弱勢家庭學生為優先。

教育部說，教師於現有教學平台外，如判斷有需要運用目前教學平台外之線上其他學習資源者，則依需求採用，學校也應予以尊重。

(中時 )