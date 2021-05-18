台股18日上演報復性反彈，指數大漲792點，刷新歷史最大漲點紀錄，在跌深反彈行情加持下，台股兩倍槓桿正向ETF紛紛繳出1成以上的亮眼成績。

其中，元大台灣50正2（00632L）重返百元大關，股價大漲11.15％、相當於在前一天抄底搶進的投資人，只要買進一張就有近萬元的帳上獲利；另富邦台灣加權正2（00675L）、國泰台灣加權正2（00663L）及群益台灣加權正2（00685L）漲幅也分別達到11.17％、10.89％、10.32％，皆創掛牌以來前三大漲幅紀錄。

法人指出，從近期盤面觀察，「跌深就是最大的利多」，台股不安定因素主要在於籌碼面信心不足，而從5月7日以來，大盤融資餘額從2,643億元大減至2,145億元，但賣出原因不在於基本面轉差，而是投資人搶先賣出的多殺多。

但也因此創造台股兩大投資契機，第一，加權指數在疫情衝擊下，今年以來漲幅大幅縮減，目前本益比回落至17倍，低於近兩年平均值的20.7倍、近五年平均值的19倍、近10年平均值的19.9倍，評價面已是非常好的進場點。

其次，台灣以製造業出口為主，在主要出口市場疫情受控下，獲利基本面不用太擔心，依截至目前的股利政策公布狀況，經此波下跌後，殖利率已相對具優勢，成為最好的下檔支撐。

(工商 )