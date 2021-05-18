亞聚（1308）表示，雖然近期EVA漲勢趨緩，但因時序正處密集歲修時點，加上新產延後開出，增添行情支撐力道。大陸古雷一貫投資一期PP三月投料試產成功；SM預計6月完工試車；輕油裂解裝置預計第三季陸續完工加盟運作。

此外，EVA新產則預計2022年下半年投產貢獻；台聚（1304）、亞聚將以持股7:3方式新設大陸EVA銷售公司，擴大耕耘。

亞聚認為，全球經濟自谷底翻揚，資金寬鬆，有利支撐石化品需求，且運輸時間不確定/運費成本增加，使遠洋貨競爭力下降，供應鏈傾向在區域內採購。惟第三波疫情是否引發另一波國家／城市Lock down （如：南亞地區），值得密切觀察。

今年EVA需求、價格相對活絡，價格由年初每噸2,100美元開始飆漲，現在維持2,500美元之上，推估6月行情變化不大。塗覆級EVA供需狀況較平穩，雖近期售價與普通泡級相近，但進入門檻高，仍是公司主力發展方向之一。

亞聚指出，太陽能市場長期展望樂觀，惟仍須觀察短期需求變化：首季因實際裝機進度落後，市場擔憂下半年太陽能EVA恐重演缺料情況，已有客戶開始提前布局。大陸EVA新增產能將陸續投產，下半年供需變化須密切觀察。

此外，大陸福建古雷石化一貫投資採台方、陸方持股各50％，總投資額約303.9億元人民幣，從事經營乙烯、丙烯及丁二烯、乙烯、EVA 、EG等石化產品產銷。

其中，PP3月順利投料試產成功，6月預計SM完工試車，今年第3季輕油裂解裝置陸續完工；但因高壓設備延後，EVA產線預計2022年下半年才開始投產。至於古雷二期還在規劃中，亞聚也還正在評估要不要參與新的投資案。

(工商 )