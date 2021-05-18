2架美國海軍T-45蒼鷹(Goshawk)教練機，在訓練飛行過程中不慎發生擦撞，其中1架飛機受損較嚴重，2名飛行員緊急彈射，其中1人輕傷。另1架受損較輕，仍可飛回基地，機上2名飛行員也沒有受傷。

美國海軍時報(Navy Times)報導，意外發生在德州里卡多（Ricardo）當地時間早上11點，海軍第22訓練中隊(VT-22)的2架T-45教練機在訓練過程中出現空中擦撞，據海軍航空培訓處（CNATRA）的發言人表示，其中1架T-45是翼梢有些受損，但仍然可以操作，飛回金斯維爾海軍航空站( NAS Kingsville)，而另一架飛機已經失控，教官和學員彈射逃生，落點在基地外12公里處。

受傷的飛行員很快被找到，送往除近的醫院，據說傷勢不嚴重。

美國海軍特別提出勸告，要求民眾不要試圖移動或接觸任何飛機殘骸，若發現殘骸位置，請通報基地。

金斯維爾海軍站，是美國海軍與海軍陸戰隊的飛官學習飛行的所在，雖然海軍與陸戰隊屬不同軍種，但是兩軍的噴射教練機都是T-45。

這是今年美國海軍T-45教練機的第2起墜機事故，上一回發生在3月，當時2名飛行員都安全逃生，僅有一些輕傷。

(中時新聞網)