新冠肺炎疫情爆發蔓延，台中市政府宣佈23大場所、全市超過900處場館暫停營業。市議員林祈烽18日說，有些該暫停營業的行業，甚至是「關前門、開後門」偷偷營業，恐將淪為防疫破口？經發局說，市府15日起全面啟動公共安全聯合不定期稽查，並由警察局每4小時巡查臨檢。

林祈鋒指出，他在議會質詢有按摩業者未依規定停業後，又有民眾提供消息，指有哪些應暫停營業的行業，根本就沒有停業，甚至還在偷偷營業，民眾擔心業者這些行為，恐怕會助長疫情的升溫，讓台中市疫情淪陷像雙北一樣，那就後悔莫及。

林祈烽說，南部疫情相對輕微，但還是有不肖業者無視中央禁令照常營業。據高雄市政府統計，日前稽查轄內2000多家應暫停營業的商家，發現就有1429家業者，根本沒有配合暫停營業；屏東縣政府則聯合稽查580家，發現其中有91家未依規定暫停營業，同樣先開出勸導單。

林祈烽表示，市府到底有沒有去聯合稽查和勸導，還是仍停留在「口頭防疫」階段？他要求市府要調派人員去聯合稽查，請業者務必配合政府防疫作為，先暫停營業一段時間；他個人會盡全力向中央和市府爭取補助經費，大家一起同心努力，渡過這次疫情難關。

經發局表示，自疫情升溫以來，市府積極辦理聯合稽查，針對電子遊戲場業、視聽歌唱業、資訊休閒業等11大行業稽查逾400家次，警察局也加強稽查業者是否落實實聯制，其中，查獲違反「實聯制」計12件，已移請衛生局依違反傳染病防治法，對違規業者處3000元以上，1萬5000元以下罰鍰。

衛生局強調，針對指壓按摩場所，考量指壓按摩場所是密閉空間，且服務過程為近距離接觸，無法保持社交距離，危險性相對高，市府配合中央公告，自5月11日起暫停營業，降低感染風險，市府將不定期到指壓按摩場所稽查，違者將依傳染病防治法第67條第1項第2款規定，最高裁罰30萬元。

(中時 )