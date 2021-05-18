國內疫情急遽升溫，商家、餐飲業均實施實聯制，為避免共用紙筆成為防疫破口，台東縣工商發展投資策進會即日起開放商家線上預約QR code實聯制實體教學，讓小型店家可自行設定QR code，提供健康、安心的公共環境。

因應新冠疫情快速升級，商家、餐飲業實施實聯制全面上路，但是部分業者採用紙本讓民眾填寫資料，過程中筆跟紙張的接觸，增加感染的風險；此外，有些客人字跡潦草，也有無法辨識的問題。

台東縣工策會總幹事楊珍琪表示，台東有許多微型企業或小店面，可能都不會使用QR code， 為避免共用紙筆成為防疫破口，該會自即日起到28日推動商家設定QR code免費教學， 每天上午3個場次，為了便於防疫分流，採線上預約，網址：https：／／reurl.cc／kVm0GK。

在中央市場賣豬肉的黃姓攤商18日報名上課，他說，操作很簡單，只有3個步驟，回去也可以教別人；另1位店家老闆說，學習設定QR code，不用接觸筆紙，可以減少被感染的機率。

另外，為協助全民加快實聯制的推動，民間的「首淐科技」團隊趕工推出「580 QR-CODE雲平台」，免費提供全國業者使用，讓業者輕鬆將實聯制登記表單數位化並提供雲端管理功能，只要能上網就能輕鬆建立自己的專屬QR-CODE，同時在需要時可以自行下載表單資料。（網址 https：／／580168.tw）

(中時 )