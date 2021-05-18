國內疫情大炸鍋，台股連日暴跌，昨一度摜破前周低點來到15149點，所幸外資大舉回補334億元，守住萬五大關。財信傳媒董事長謝金河表示，台股在這波大殺戮中出現兩大好現象，一是融資減幅比大盤高很多，再來上市櫃Q1獲利9868億創歷史新高；並揭露外資這一波布局，鎖定面板雙雄，貨櫃三雄，還有中鋼、台積電等，這些散戶殺出的股票，如今被外資撿走。

謝金河在臉書發文指出，在台灣本土疫情出現大破口，造成股市連續下挫的重要時刻，17日外資單日大買超台股333.9億，在投資人驚嚇逃竄之際，外資這個大買超，有如戲院失火，大家爭相逃竄時看到遠處一盞燈光，對於台股安定信心帶來很大的鼓舞作用。

他說，上周台股大跌逾8%，外資到5月15日為止已經賣超台股3922.78億元，連續兩年近1兆台幣。按照過去10年紀錄，外資賣超台股從未出現連續賣超兩年的紀錄，去年外資賣超台股5394.69億元，台股仍上漲2735.39，按照過去先例來看，外資大賣超，台股一定大跌，去年沒有跌，還大漲，這是內資，資金回流的效應。

謝金河表示，外資去年賣超台股近200億美元，買超陸股逾200億美元，但外資賣超的台股大漲，買超的深圳、上海、香港科技股，新經濟股腰斬的卻不少。他認為，外資連續兩年賣超台股逾1兆台幣之後，可能會出現新變化，17日買超333.9億元，是否為外資重啓台股大買超序幕？這也是台股接下來很重要的力量。

謝金河直指外資在17日的買超，鎖定面板雙雄，貨櫃三雄，還有中鋼、大成鋼、金控股，及聯電、華邦、台積電等，這些都是散戶爭相殺出的持股，如今外資低接。17日外資買超，融資餘額大減163億元，這次融資餘額從2740億元減到2145億元，減幅21.72%，比大盤跌幅14.4%大很多，這是好現象。再加上今年上市櫃Q1獲利9868.72億元，比他估計7000億元以上高出許多，這是台股在大殺戮中出現的好預兆！

(中時新聞網)