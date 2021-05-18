民進黨立委洪申翰。（報系資料照）

黃士修。（本報資料照片）

繼5月13日全台灣大停電之後，昨（17）日晚間又一次大停電，民進黨不分區立委洪申翰今（18）日在臉書指出，台電歲修排程，沒有考量極端氣候，加上產業經濟大熱，這是管理上的失誤；且核電滿載要3天，核四重啟商轉至少要10年，無法救援。「重啟核四」公投領銜人黃士修批評，要騙小孩也拜託用心一點。

洪申翰表示，昨晚的停電事件，是台電沒有考量「極端氣候」，這是管理上失誤。要增加能夠在一兩個小時內快速升降的發電機組，因此，「三接」在電力風險管理上，有其重要性。而核電的應變升降速度是最慢最差的，從零到滿載至少需要3天以上，且核四重啟商轉至少要超過10年，無法成為救援選項。

對此，「重啟核四」公投領銜人黃士修則指出，洪申翰的說帖，隨便就被打爆了。黃士修以籃球比賽比喻，五位球員有一位犯滿畢業下場。但板凳上沒有球員熱身，教練打電話到旅館去，叫休假的球員搭車來，這樣比賽還能打嗎？

黃士修解釋，核電廠本來應該是常駐場上的先發球員，卻被硬生生被要求休假，然後嫌他從旅館趕過來支援太慢，又不敢真的開除。

黃士修強調，如果核四廠能運轉，北部供電充足，無論大潭跳機或興達跳機，緩衝空間都足夠，不會演變成全國大限電。

黃士修也澄清，核四廠一號機只要2到3年就可供電，而蓋一座全新的核電廠大約8年，洪申翰卻說重啟已經蓋好的核四廠需要超過10年？黃士修批評，要騙小孩也拜託用心一點！

(中時新聞網)