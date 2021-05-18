昨天傳出1張LINE截圖，標註「台灣疫情聯賽」，疑似有組頭開賭18日的確診染疫人數是650人。儘管PO出截圖的民眾強調，這是在網路上找的，不知道是不是在開玩笑？但台南地檢署獲知後，今天即與台南市警局合組合組專案小組，由檢察官柯博齡指揮偵辦，務必揪出消息來源及背後動機，若涉及賭博行為一定究辦。

據了解，外傳的「台灣疫情聯賽」截圖，因缺乏注資的相關資訊，究竟是賭盤或只是開玩笑、惡作劇？檢警還在查證中。

不過，熟悉台灣地下賭盤的人士認為，如果這是賭盤，應該是以確診人數增加650人為標準，由賭客下注與組頭PK對賭，賠率為1賠1；但因圖表的「全場讓分」中還有0.920的數字，可能代表賭贏實收賭資92折。至於下注的時限，則為5月18日下午2點，也就是中央流行疫情指揮中心舉行記者會公布新增數字的時間。

沒想到，今天晚間有賭博網站貼出公告，指稱該公司圖片被惡搞改圖開「疫情盤口」；但警方回應說，無論是不是惡搞，都將全面查緝此類網路簽賭。據查，該博弈網站屬封閉型賭博網站，提供彩球、撲克、麻將與體育、電競賽事，疑似從去年7月開始經營，但需專人介紹才能獲得帳號及密碼。

南檢除強調，任何型態的公然賭博行為，除經營者、組頭將構成刑法第266條及第 268條的賭博罪外，賭客也會構成刑法第266條的賭博罪外，更呼籲，防疫期間首重人心穩定，以染疫人數為賭盤，非但對於不幸染疫者及其家屬是情感上的傷害，也會因此造成人心不必要恐慌，任何人都不應以此一違法傷德的行為謀取私利，南檢對此類犯行必將積極查辦，維持防疫期間的社會安定。

(中時 )