中央流行疫情指揮中心今天（18日）公布240例本土，宜蘭縣無新增，縣內維持18例，縣府將防疫重點放在社區，盼縣民不要掉以輕心，因中央發布全國各級學校明天停止到校，縣府教育處表示，本周是線上教學的整備期，下周一起小三以上全面實施線上教學。

縣府教育處長王泓翔表示，停止到校上課是到5月28日，但宜蘭縣已經做好長期抗戰的準備，縣府準備的線上教學載具有5000個，行動上網門號1400個，優先提供給中低收入戶或偏鄉地區學生使用。

王泓翔表示，宜蘭縣實施線上教學的對象是小學三年級以上，硬體盤整、確認、調撥都會在本周完成，也會請老師利用學習包、非線上同步的學習輔具等，讓學生在家自主學習。

衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣目前的情況相較於全國「似乎好一點點。」但絕對不能掉以輕心，18個宜蘭確診個案有16人在宜蘭治療，18人中16人屬於輕症，有2人有肺炎狀況。

徐迺維表示，中央流行疫情指揮中心今天公布的病例中，有一例與宜蘭遊藝場有關，該個案是在台北萬華確診的個案，他曾在5月10日到宜蘭的遊藝場，與宜蘭關聯性小，因此不算入屬於宜蘭的個案。

建設處代理處長吳朝琴表示，宜蘭縣有678個管委會，有3.5萬餘住戶，縣府已經發函給各管委會要求交誼廳、游泳池等空間關閉使用，相關會議先行暫緩開會配合防疫。

縣長林姿妙表示，宜蘭今天零確診，但鄰近的雙北疫情升溫，還是不能輕忽，社區是防疫的重要節點，盼大家共同抗疫，縣府也會持續為宜蘭縣民的健康來把關。

(中時 )