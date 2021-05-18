大陸教育部網站今（18）日發布八部門《關於規範「大學」、「學院」名稱登記使用的意見》。《意見》指出，近年來，一些企業內設培訓機構、社會組織，未經批准冒用「大學」、「學院」名稱，並對外宣傳、招生等活動，造成社會公眾誤解，擾亂了教育秩序，產生了不良影響。

《意見》明確，除經批准設立的大學、學院以及由其設立的內部機構或由其發起並依法登記的組織機構外，其他組織機構不得在牌匾、廣告等對外宣傳以及其他各類活動中使用「大學」、「學院」字樣。

《意見》指出，對企業設立的、無需審批登記的內設培訓機構，有關部門要指導和督促其正式名稱使用行為，不得使用「大學」、「學院」字樣的名稱及簡稱開展任何形式的宣傳等活動。

據了解，由阿里巴巴創始人馬雲創辦的「湖畔大學」的微信公眾號和微博最近也進行了更名。官方微信在5月17日更名為「湖畔Hupan」，官方微博更名為「湖畔創研中心」。

(旺報 )