教育部宣布全國各級學校及公私立幼兒園停課到28日，新竹縣已全面啟動線上學習，教育處長楊郡慈表示，該處在14日已加強演練居家線上學習，並請各校進行學校及學生家中電腦、載具及網路盤點，停課期間也會持補助弱勢學童午餐，讓學生停課不停學。

楊郡慈說，新竹縣學生除可利用教育部所提供線上課程資源進行線上學習外，縣內的公播課程規畫從22日以Youtube頻道播放，以3至8年級的國語、英語、數學、社會、自然為公播課程範圍，讓學生停課不停學，學生家中如果沒有數位學習設備，可向學校借用。

楊郡慈並說，針對弱勢學生未到校期間的午餐問題，縣府會持續補助，但不會直接發放現金，經濟弱勢的小學生每人補助50元，國中學生每人60元午餐費或同等物資，同時可補助金額內含運費宅配到府等方式辦理。

補助午餐模式可由學校協調周邊超商及符合衛生的自助餐業者發放餐券，如家長無法在家照顧孩子，學校會安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

縣長楊文科18日與全縣120位國中小校長進行視訊防疫會議，要求校長落實校園防疫措施，如有疑似個案一定要確實通報，強調落實自身安全維護，消毒清潔工作到位，防疫同心、縣民放心。

(中時 )