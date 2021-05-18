5天內全國2度大停電，總統蔡英文也看不下去，行政院長蘇貞昌已對經濟部長王美花下指示，一周內提台電改善方案。對此，一名自稱「黑鍋電廠值班主任」的網友在PTT發表長文，表示停電真相就是「基載不夠、基載不夠、基載不夠」，且「太陽下山不起風又沒水哪來的電」，大嘆「蘇大院長這種甩鍋法」，真的會把台電的士氣都擊垮。

這名網友在PTT發文，自稱「黑鍋電廠值班主任」，抱怨停電「關電廠P事啊」，第一次限電是因為輸變電匯流排接地，興達電廠機組PLU保護措施啟動；第二次限電是因為整體發電不足，限電時間是已經在興達1號機並聯之後且50%以上負載。

「我真的很為我們現場的那些腮欸感到不值」，原PO曝光電廠真實工作狀況，控制室的人沒人敢坐著操作，一遇到什麼問題，主任工具帶著就往現場衝，腮欸跟在後面也都是跑起來，為的就是趕快想辦法啟動。

原PO表示這兩次熱機啟動，從點火到併聯，都是一個半小時內完成，「這個是技能競賽會得獎的成績」，機組會跳機也不是這一兩天才突然發生的，「大量水母來襲cwp打不到水也是會低真空跳脫，地震來汽機高震動也會跳啊」，隨便一個保護措施都可以讓機組保護跳脫。

他更直指限電原因就是「基載不夠基載不夠基載不夠，太陽下山不起風又沒水哪來的電。」對於行政院下令究責，他感嘆「蘇大院長這種甩鍋法，真的會把我們的士氣都擊垮」，表示昨天晚上8點開始，「控制室電話響不停，一來就是三字經伺候」。

最後更附上「不自殺聲明」：「本人在此特地聲明：本人樂觀開朗，身體健康，無任何使我困擾之慢性病或心理疾病，故絕不可能做出任何看似自殺之行為。並且身為6000up登入之大學長，我也絕對不是政治蟑螂也沒有任何政治立場，純粹只是敘述事實，請勿將我標籤化」。

眾鄉民看完紛紛回應：「辛苦了」、「身為台電內部人都知啊 都要說高層想聽的話」、「官員那理你，他們只在乎自己的官位」、「黨對能源的外行下，每每能源議題都是台電被執政黨丟出來頂罪，真的替你們很抱不平！」、「其實每次看直播，台電的工程師、技術官僚那麼努力解釋停電的原因，都覺得滿替他們無奈的，因為台灣缺電的問題根本不在他們，是在蔡英文，在民進黨。」

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