民眾報案區移置於戶外通風處等相關規畫及演練，因應疫情變化，滾動式落實防疫措施，維護社會治安工作。（民眾提供／盧金足台中傳真）

雙北疫情拉警報，很多行業停業配合防疫，社群網站傳出北部有八大行業欲轉移陣地到台中做生意，台中市警察局第六分局積極查察不法，避免出現防疫破口，強化防疫整備工作，共同努力度過疫情關鍵時間，八大行業絕無可乘之機。

網路熱傳北部八大行業將來台中另起爐灶，警察局第六分局強調，立即展開清查行動，每日編排專責警力持續複查防疫強制停業的店家，如發現營業，蒐證函請主管機關裁罰外，並針對轄區私人招待所、日租套房、汽車旅館、私人招待所深入探訪、蒐證。

警方告誡業者，勿私自接待大量群聚派對及經營色情圖利，將嚴格取締並函請主管機關裁罰，警第六分局加強多部車輛聚集地、計程車出入區域的巡邏臨檢，防止不法，加強與聚合住宅管理員、保全及大樓主委的聯繫，全面防堵色情孳生，維護市民安全。

警察局第六分局分局長吳耀南強調，警方將持續加強取締不法，防堵疫情破口，對於違反相關規定的業者，警方收集相關事證函請市政府權責機關依法開罰。

此外，加強整備相關防疫措施，落實異地辦公、民眾報案區移置於戶外通風處等相關規畫及演練，因應疫情變化，滾動式落實防疫措施，維護社會治安工作。

(中時 )