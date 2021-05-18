張姓女子是陳姓女子40年前國中執教學生，沒想到4年前張女謊稱被家暴、搬家等理由，向昔日的老師詐騙115萬元後花用殆盡不還錢；台灣高等法院考量張女與陳達成和解並陸續還款，將她依詐欺罪判刑10月，緩刑5年確定。

張女利用師生情誼，從2017年起到2019年，陸續向陳女佯稱，遭配偶家暴、進行離婚訴訟需要律師費用、出國旅遊散心需旅費花用、旅遊時遭導遊強迫購買商品、遭配偶趕出家門、扣留財物、租房、搬家、生活需要費用等不實事由，需向陳女借款。

陳女誤信張生活陷入困境需要協助，接續匯款115萬元給張女，張拿到這些錢後，隨即將之花用殆盡，嗣即藉故推託，避不還款，陳女始知受騙，向檢方提起告訴。

高院維持一審判決，審酌張為謀一己私利，濫用與陳女間之師生情誼及告訴人之同情心詐取財物，金額已達百餘萬元，所為實屬不該，惟念其犯後終知坦承犯行，並與告訴人達成和解，尚有悔意，判刑10月，給予緩刑5年宣告，全案定讞。

(中時 )