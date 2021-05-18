因應教育部18日宣布全國各級學校自19日起全面停課，苗栗縣政府考量學生停課期間，避免前往娃娃機店造成防疫破口，要求全縣所有娃娃機店自19日零時起至5月28日止，停業10天，如查獲私自營業，縣府衛生局將依傳染病法第70條裁處3千至1萬5千元罰鍰。

為應新冠肺炎疫情蔓延，教育部18日宣布自19日起至28日止，全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，兒童課照中心及補習班停止前往，改以在家學習，為避免停課期間，學生涉足造成防疫破口，苗栗縣政府宣布全縣所有的娃娃機店，自5月19日零時起至5月28日24時止，停止營業10天。

苗栗縣政府工商發展處表示，縣府相關業管單位將不定期執行稽查，如有私自營業者，將移送縣府衛生局，依傳染病防治法第70條處新台幣3千元以上1萬5千元下罰鍰，值此防疫關鍵時期，請業者確實遵守防疫規定，以保護自己並愛護他人。

(中時 )