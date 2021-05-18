國內本土疫情持續延燒，特別是台北萬華區釀全台疫情升溫，據了解，許多失聯或逃逸移工常隱藏小吃部、茶室和按摩店等場所，移民署憂心非法移工與確診者接觸後四處趴趴走，卻無資料清查足跡，成為疫情破口，聯繫相關移工團體，鼓勵疑有症狀的移工或新住民出面接受採檢，不分彼此全力防堵。

全台有許多類似萬華阿公店的小吃部、店家，常隱藏聚集外來人口打工，當萬華成為疫情重災區，這些人的去向，最讓警方及防疫單位傷腦筋；由於這些人多半是逃逸移工、怕被查出身分，他們的足跡難以被相關機關掌握，恐也將增添防疫破口憂慮。

移民署南區事務大隊高雄市專勤隊指出，最近派員到外來人口易聚集場所加強宣導，並主動聯繫高市移工來源國駐台機構、新住民與宗教等團體，透過網路社群，鼓勵疑似染疫症的外國人，尤其近期曾去過萬華等高風險區域活動史的外籍人士，無論身分合法或非法，儘速出面接受採檢或就醫治療，防堵疫情擴散。

高雄市專勤隊近日適逢穆斯林齋戒月期間，走訪高雄相關協會團體、清真寺、外籍人士經營的餐廳及商店，並拜會移工仲介公司，發放「安心採檢防疫專案 」 QR code 宣導傳單，讓外籍人士知道，這項不收費、不通報，也不查處的專案資訊，希望曾去過萬華等疫情重災區的外籍人士，安心出面採檢或就醫。

此外，三民區九如路有「排毒一條家」稱號，其中不少按摩護膚店、小吃部，三民一分局加嚴標準，不只強力稽查轄區內休閒娛樂場所，更進一步要求業者關閉廣告招牌，避免明關暗開營業；另轄內的火車站周邊之前常有移工群聚，也將不定時巡檢。

(中時 )