台灣在五天內第二次無預警停電，引起民眾怨聲四起，台電表示，是因為用電供需失衡，今(18日)也很可能再度停電。對於連連停電，前民進黨立委林濁水認為，台灣整個電力系統複雜萬端，零事故根本不可能。台電理由一堆，他認為，斷電的真正原因就只有一個：在各種反核、反開發信徒聯手追逼之下，硬擠出的備載容量根本是假的。

歷經513與517兩次無預警大停電後，全台電力供應量持續緊繃，今（18日）傳出若下午用電量再超標，台電將會再啟動分區限電，目前使用率已達92%，且下午為用電高峰期，停電風險大增，台灣再面臨停電危機。而上周電因人為疏失誤按開關，造成全台各地分區限電，影響415萬用戶，昨(17日)停電也造成66萬用電戶遭受衝擊。

林濁水今在臉書分析表示，斷的真正原因就只有一個「在各種反核、反開發信徒聯手追逼之下，硬擠出的備載容量根本是假的」。他認為，換句話說，狀況出在能源戰略，而非管控的技術問題。而政府捨戰略爭戰術，恐永遠處在斷電危機中。

網友看完林濁水說法，也紛紛留言回應，「硬擠出的應該是一兩台發電機組，不應該是假的備轉容量」、「基載電力不足！光靠風力跟太陽能是不足以應付氣候變遷下的用電問題」。

連連斷電。理由一堆。但是整個電力系統複製雜萬端，零事故根本不可能。所以斷的真正原因就只有一個：在各種反核、反開發信徒聯手追逼之下，硬擠出的備載容量根本是假的。 換句話說，狀況出在能源戰略，而非管控的技術問題。 捨戰略爭戰術，恐永遠處在斷電危機中。 由林濁水發佈於 2021年5月17日 星期一

(中時新聞網)