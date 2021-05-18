外資轉賣為買，疫苗進口數量可望增加，台股今天出現報復性反彈，指數終場大漲792.09點，漲幅5.16％，以16145.98點作收，收盤漲點創下歷史新高。

台股在今年4月29日加權股價指數以17709.23點，創下史上新高後，5月本土疫情延燒，歷經快速修正，短短兩周回檔修正2550點。但隨著外資期貨空單減少，現貨昨天開始轉向買超334億元，今天再買超221億元，兩個交易日合計買超555億元，重振台股多頭信心。

回顧台灣股市，還記得1989年11月29日股市成為全民運動的日子嗎？當時執政黨對證交稅率拖延不決，加上面臨選舉，國民黨打出「利多與長紅」的文宣，原本市場期待選舉行情撲空，市場賣壓出籠，在11月29日之前的12個交易日，跌幅一直創紀錄，跟今年5月以來行情差不多，累計跌點達到2000點，政府為救選情，因此必須努力救市，宣布證交稅考慮降為千分之六。另外，若以現在觀點，恐怕無法想像當時情況，市場幾名主力群聚吃飯，就可以達成聯合點火救市的共識，也讓5月18日這天造就高懸31年半的單日最大漲點。

而台股史上第三及第四漲點，都是在去年及今年發生，今年2月17日，最大漲點559.89點排第三，第四大漲點則在2020年3月20日552.75點，當時台股遇到股災，政府祭出限空令，帶動台股彈升。

最大漲幅紀錄落在1990年12月1日6.798％，到目前雖然已經開放漲跌幅到10％，但這項紀錄還沒被打破。史上總計有七次漲幅超過6％，四次集中在1990年，另有一次在1991年8月22日6.766％，上述五次幾乎台股每支都是漲停板表現；再有一次就是1989年11月29日的6.53％，2000年後唯一的一次，就是在2020年3月20日的6.37％。

(時報資訊)