針對國內疫情升溫，國發會主委龔明鑫表示，最重要還是生產端如何維持，這不僅是支撐經濟成長的關鍵，也是台灣對全世界的承諾。若疫情6月底前控制住，只有消費端受衝擊，對經濟成長率影響約為0.16個百分點，相當有限。

國發會今天下午舉行「全力保障台灣製造-產業防疫措施說明」記者會，龔明鑫表示，台灣產業在全世界扮演關鍵性角色，今年前4月外銷訂單成長率多達3至4成，龔明鑫強調，這麼多的訂單對台灣而言，不只是商機，也是責任，政府如何協助企業把訂單完成是責無旁貸的任務，「這是承諾也是責任，一定會做好做到」。

針對國內疫情升溫，對台灣經濟衝擊為何，龔明鑫表示，假如生產端能夠守住，對於台灣全年經濟成長影響有限；依據國發會估算，若只有消費端受衝擊、疫情於6月底前控制住，對全年經濟成長率影響約0.16個百分點。但若疫情延續到第3季，國發會預估，對經濟成長率影響可能擴大至0.53個百分點，不過，龔明鑫表示，行政院會已經通過加碼新台幣2100億元的紓困預算，可以支撐經濟成長率達0.9個百分點。

(時報資訊)