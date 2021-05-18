《紐約時報》報導，美國蘋果公司屈從中國政府，基本上已經將當地的用戶數據控制權交出。

蘋果已在中國貴陽設立數據中心，其位於蒙古的另一座數據中心也即將落成。報導指出，中國政府將派出具政府背景的人員親自管理蘋果在中國的數據中心，且為了迎合中國政府，蘋果也將放棄在其他國家採用的加密技術。這表示，蘋果幾乎不會阻攔中國政府查閱其中國用戶的電郵、相片、聯絡人等個資。

紐時援引蘋果公司的內部和法院庭文件、現任和前任員工的說法，以及網路安全專家的見解，報導指出，為了配合中國在2017年制定的《網絡安全法》，蘋果在過去5年間已經多次作出讓步。

日前蘋果曾發布聲明表示，該公司將遵守中國的法律，並將盡一切所能保護用戶數據安全，同時強調無論在中國還是其他市場，蘋果從未損害用戶的數據安全。

該報導亦抨擊蘋果執行長時常公開談論用戶隱私的重要性和蘋果對用戶隱私的重視，但為了討好中國政府，便將中國用戶的個資雙手奉上。報導指出，中國版App Store甚至協助中國政府審查和刪除「不當」程式。

蘋果發言人曾表示，中國版app刪除部分應用程式是為了遵守中國的法律，並強調蘋果在中國採用的加密技術比在其他市場使用的更先進。

(時報資訊)