敏成(4431)美國廠六月落腳德州休士頓，並依循先前進軍菲律賓與在地夥伴的合作模式，與德州台資口罩廠合組一條龍式個人防護設備(PPE)生產線，正式進軍美國市場。

盛弘集團執行長楊弘仁指出，疫情改變了大眾的生活與消費習慣，口罩將成為生活的必要配備之一。隨著美國已達成過半數成年人接種新冠疫苗，可望於今年底前逐步恢復正常經濟生活，球賽及演唱會等大型活動也將陸續開放讓民眾參與，屆時周邊商品的市場將逐步回溫。敏成除了看好一般醫療口罩的長期需求外也瞄準美國後疫情時代商標授權Logo口罩的消費市場潛力，待正式前往美國建置產線後就會展開授權洽談，期望可盡速取得授權，並透過此發展策略逐步提升敏成於海外市場的營運表現。

目前國內疫情升溫，敏成今日宣佈已完成兩條國產熔噴產線的改良升級，繼去年底攜手美德醫療-DR簽訂合作夥伴協議，順利前進菲律賓設立熔噴布產線外，今年重點佈局的美國市場也將落地執行產線設立，未來敏成將持續擴大佈局全球市場，打造國際防疫物資供應平台，目標成為個人防護設備(PPE)的國際大廠。

(時報資訊)