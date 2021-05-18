統一超(2912)及全家(5903)(全家便利商店)搶攻消暑輕食商機，其中統一超7-ELEVEN攜手21Plus開發全新5款輕食餐點，以專門店獨門配方將「蔥鹽雞」及「香草烤雞」作為主角推出飯糰、輕食餐盒、沙拉、配菜等獨家商品，全家則選用國產日本白鰻，承襲日本師傅的關東背開法及燒烤經驗，推出「昆布茶泡鰻魚烤飯」、「蒲燒鰻烏龍拌麵」、「鰻魚玉子手卷」推出3款鰻魚新品。

隨著氣溫上升，統一超自4月起飯糰、主食沙拉、輕食便當銷量較前月逐月成長，加上增肌減脂的「輕」飲食蔚為風潮，7-ELEVEN繼今年1月攜手21Plus以經典人氣的香草烤雞開發系列鮮食，統一超7-ELEVEN再攜手「雞肉料理專家」-21Plus開發全新5款輕食餐點，以專門店獨門配方將「蔥鹽雞」及「香草烤雞」作為主角推出飯糰、輕食餐盒、沙拉、配菜等獨家商品，讓消費者就近到7-ELEVEN即可外帶享用美味雞肉料理。

天氣逐漸炎熱，除了清涼飲料、冰品可消暑，全家觀察日本人時常將「鰻魚」作為消暑開胃、補體力的首選，成為不少人夏季必吃的料理，全家看好近期國產鰻魚貨源豐富且肉質口感佳，「全家」以鰻魚專門店之姿再度出擊，選用國產日本白鰻，承襲日本師傅的關東背開法及燒烤經驗，19日起推出3款鰻魚新吃法：「昆布茶泡鰻魚烤飯」、「蒲燒鰻烏龍拌麵」、「鰻魚玉子手卷」。

全家便利商店鮮食一部部長黃正田表示，自今年1月起陸續推出鰻魚系列鮮食，掀起一波開箱熱潮，以購買便利、美味高品質獲得好評，3月份推出的特色「親子鰻魚丼」更創下不到一個月銷售10萬份佳績，觀察夏季為品嚐鰻魚的最佳期間，且各式專門店的鰻魚料理日趨多元，19日起限量推出3款鰻魚系列鮮食，嚴選日本白鰻，以三段式熟化燒製，製成茶泡烤飯、拌麵、手卷壽司，希望帶給消費者不同的夏季餐食。

(時報資訊)