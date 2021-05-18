隨著新冠肺炎(COVID-19)每日確診人數屢創新高，國內疫情急遽升溫，病毒篩檢數量暴增，篩檢中心大排長龍，檢驗量能成為防疫瓶頸。多家民間生技廠商，昨日(17日)在台灣精準醫療產業協會的號召下，主動伸出援手，希望透過增加儀器、試劑及人力，儘快幫助政府擴大病毒篩檢能量。

台灣精準醫療產業協會理事長李鍾熙表示，此刻疫情嚴峻，產業界都很希望可以盡其心力協助政府一起對抗疫情。目前病毒篩檢是當務之急，只有快速擴大篩檢能量，找出帶病毒者，才能儘快防堵疫情擴散。

目前第一波積極響應的廠商共有八家，包含金萬林、冷泉港生技、基亞德必碁、世基生技、奎克生技、華大基因、寶齡富錦，及普生生技公司。這些廠商分別就「PCR核酸檢驗」及「抗體抗原檢驗」兩方面，提供各式已獲得政府EUA許可的檢驗儀器，以及所搭配的檢驗試劑及檢驗服務，希望透過捐贈、折價、租用等方式，提供各醫療檢驗單位使用。

台灣精準醫療產業協會表示，這些資源及服務可隨時提供支援，視檢驗功能需求、數量大小及急迫性，以捐贈、租用、折價等方式，與各地區需求單位分別接洽。自昨(17日)起，協會與生技廠商已陸續與「雙北地區」的衛福部部立台北醫院、新北市衛生局，以及「宜蘭羅東地區」的陽明交大附設醫院等單位，洽談具體支援合作計劃。

精準醫療協會李理事長特別指出，台灣東部宜蘭及花東地區的醫療及檢驗資源相對不足，希望政府及各界能多給予支援，及早佈署東部地區的檢測能量。生技產業界都希望透過各界資源整合，與政府積極配合，以紓解各地區醫療檢驗作業的負荷，擴大病毒防堵，避免疫情繼續擴散。

(時報資訊)