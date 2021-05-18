疫情升溫，本土今再增添240確診案例；國發會主委龔明鑫表示，若疫情能於6月底前控制，對今年經濟成長率影響約0.16個百分點，全年保5％仍有機會。

龔明鑫評估，這波衝擊最大是內需消費，產業包括餐飲、旅宿、零售、部分農產品等，現在雙北防疫升級限制多，就是希望不要走到警戒第四級的地步，以確保生產不受影響、投資繼續往前走，將經濟衝擊降至最低。

國發會今天下午舉行「全力保障台灣製造－產業防疫措施說明」記者會，由龔明鑫親自主持，他認為，一定要把生產端守住，對台灣全年經濟成長率的表現，才不至於產生太大衝擊。

不過，國發會也做了最糟情況的預估；龔明鑫坦言，若疫情延續到第3季，對經濟成長率的影響，將從0.16個百分點，擴大至0.53個百分點。

龔明鑫表示，行政院會已經通過加碼新台幣2100億元的紓困預算，預計可支撐經濟成長率達0.9個百分點。

(中時 )