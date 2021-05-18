繼5月13日大停電後，昨(17)日台電再緊急分區限電，民進黨立委洪申翰指出，核電的應變升降速度從零到滿載至少需要3天以上，因此無法成為救援應變的選項；核四公投領銜人黃士修表示，核電廠本應是常駐的先發球員，你硬生生叫人家休假，然後又嫌休假球員從旅館趕過來支援太慢，但又不敢真的開除，「根本反核反假的」。

針對昨日的大停電，洪申翰於臉書指出，核電的應變升降速度是最慢最差的，從零到滿載至少需要3天以上，因此無法成為救援應變的選項，一旦故障跳機，修復時間也最長，也造成系統最大的負擔。

黃士修以籃球賽舉例，核電廠本來應該是常駐場上的先發球員，你硬生生叫人家休假，但問題是板凳上沒有球員熱身，然後教練打電話到旅館去，叫休假中的球員搭2小時的車過來，結果還嫌他趕過來支援太慢，但又不敢真的開除。

另外，為了緊急供電，原能會跳過既定程序，15日就火速同意核三廠1號機再起動臨界，台電原本打算17日晚間就併聯核三廠一號機發電，結果發現來不及，所以昨日晚間記者會上台電發言人才強調這些機組沒歸隊，但核三廠本來就不應該「現在」歸隊。

黃士修說，擁核人士遠比反核人士更講究核安，但許多反核團體都配合府院黨的步調，竟然毫無抗議聲音，甚至在517大停電發生後，反核團體紛紛轉貼新聞將焦點指向核三廠未歸隊，「世上哪有這種迫不及待要核電廠發電的反核團體？反核根本反假的。」

洪申翰另外提到，核四重啟商轉至少要超過10年，只會製造更大安全風險，黃士修則回應，如果核四廠能運轉，北部供電充足，無論大潭跳機或興達跳機，緩衝空間都足夠，也不會演變成全國大限電。

而且工程專家早已評估，核四廠一號機只要2到3年就可供電，蓋一座全新的核電廠大約8年，洪立委說重啟已經蓋好的核四廠需要超過10年，實在匪夷所思。

(中時 )