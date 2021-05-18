《空軍雜誌》（Air Force Magazine）先前透露美國空軍的未來規劃，其中除各方最關注的機隊結構外，還提到將讓F-15EX戰機攜帶「特大號」空對空武器，以對付據稱射程可達300公里的中國大陸霹靂15空對空飛彈。目前仍不清楚該武器是否與美軍AIM-260「聯合先進戰術飛彈」（JATM）或「長程接戰武器」（LREW）計畫有關。

美國空軍參謀長布朗（Charles Brown Jr.）上將先前在「2022財年麥克艾利斯國防計畫研討會」（McAleese FY2022 Defense Programs conference）中，談到該軍種未來的發展規劃；在提及F-15EX戰機時，他將其稱為「特大號武器用卡車」，並說除了極音速飛彈AGM-183A「空射快速反應武器」（ARRW）之外，F-15EX還能攜帶「特大號」的空對空武器，用於對付共軍的霹靂15。

布朗並未說明該武器與AIM-260或LREW的關係。AIM-260是美國2017年開始研發的長程空對空飛彈，射程可匹敵霹靂15，預計成為其空軍的未來空戰主力；不過美國空軍供應司令部2019年曾表示，AIM-260尺寸與目前的AIM-120先進中程空對空飛彈（AMRAAM）相仿，且並未搭載衝壓噴射發動機。外界推測是藉由改良推進藥等手段延長射程。

由於美軍強調新武器的特大尺寸，軍事專家紐迪克（Thomas Newdick）認為應與AIM-260無關，反而可能是2017年公布的「長程接戰武器」，因為其設計本來就是「兩節式的大型空對空飛彈」；雖然當時在概念圖中是由F-22發射，不過紐迪克認為，可能是無法克服技術難關，被迫放大尺寸，導致須改由F-15EX搭載。

在與F-14「熊貓」戰機搭配的AIM-54「鳳凰」飛彈2004年退役後，美軍並未發展下一代長程空對空飛彈，改以延長AIM-120的射程為主。不過近年除共軍霹靂15之外，裝有火箭助進器的俄國R-37M空對空飛彈，據稱射程也可達300至400公里；且大陸也正測試一款尺寸比AIM-120長50%的長程空對空飛彈，讓美軍感受到威脅，才急忙展開新計畫因應。

(中時新聞網)