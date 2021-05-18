5天內國內兩度大停電，讓總統蔡英文也說重話不能接受。事實上，身為全國供電指揮官的經濟部長王美花更是被台電頻出包弄到「腎上腺素」飆升。昨天跟今天兩度前往台電大樓坐鎮指揮。昨天緊急時刻，還親自拿起電話打給台積電等用電大戶高層拜託，希望挪移產線減少用電。無奈「功虧一簣」，最後全國近200萬戶還是遭到限電。

513因台電人為疏失大停電，王美花已經遭在野黨點名要負政治責任，本來在疫情三級警戒全國注意力轉移下，壓力稍微獲得紓解。哪知昨天興達1號機再度「出包」跳機，讓王美花也被氣到。

昨天下午，她親自進入台電大樓坐鎮，聽取台電簡報，面色凝重說重話說被你們台電弄到「腎上腺素飆升」。而因為下午用電尖峰已經再破5月紀錄，疫情民眾宅在家夜間尖峰預測也高，興達1號與麥寮3燃煤又未完全升載，在太陽日漸下山再生能源電力驟減下，限電危機迫在眉睫。

王美花親自拿起電話Call用電大戶，還打給包括台積電高層，要求幫忙挪移或暫停部分產線減少用電，讓供電度過難關。

雖然企業接獲部長電話多願幫忙，可惜最後仍差「臨門一腳」。因為麥寮3號機雖提早結束大修救援，但上線太慢，最終台電基於電網保護，不得不於晚間祭出全台部分限電措施。至此民怨四起，對執政黨不缺電信心潰堤。

(中時 )