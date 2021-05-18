台灣新冠肺炎疫情升溫，雙北市進入第3級警戒，政府呼籲民眾減少出門、盡量待在家，不少賣場、市場就出現搶糧潮，架上物資都被掃購一空，而網紅展榮近日也到超市買泡麵，卻發現架上只剩下兩款，可仔細一看，竟讓他興奮直呼：「天啊我超愛」，引起網友熱烈討論。

展榮日前到賣場準備補充糧食，到場卻發現架上幾乎全空，特別的是，架上只剩兩款泡麵，分別為「素維力炸醬麵」和「隨緣素魷魚羹麵」，雖然因為這兩樣沒被買光，有種沒人搶的感覺，但展榮反而很嗨，開心大呼：「天啊，我好愛吃素食」，展容更在留言區分享煮出來的成果，表示這幾天他都在家自己煮，廚藝躍進許多。

幾乎全空的架上只剩兩款素食泡麵，網友大推都超好吃。（圖／翻攝自展榮臉書）

貼文曝光後，引發許多網友共鳴，紛紛留言回應「素食的維力比較好吃」、「懂吃素食，素食裡面附的湯超讚的」、「隨緣素魷魚羹很好吃欸」、「素食的維力炸醬麵比葷的好吃」、「這款真心好吃啊，大推推」、「素食的福音，不用搶都還有」。

有趣的是，還有人貼出各賣場都滯銷的三色豆照片，要展榮展瑞救救三色豆，展榮則笑回：「我冰箱本來的三色豆還夠撐」。另外，對於民眾近來又開始瘋搶物資、囤貨的行為，經濟部日前已協調賣場推動限購措施，並向民眾喊話，民生物資充足勿搶購。

(中時新聞網)